Mulher morre carbonizada e sobrinhos são salvos pelo tio

Uma mulher morreu e duas pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança, em um grave acidente que aconteceu em Gurupi, Sul do Estado.



Segundo o Corpo de Bombeiros, o condutor do veículo Janilton Pereira, seguia no carro com sua irmã, Lizane Pereira e mais três filhos dela. Eles estavam e uma estrada vicinal quando próximo ao povoado trevo da Praia, o motorista foi perdeu o controle da direção em uma curva e o carro saiu da pista, caiu em uma ribanceira de dois metros e capotou.



Carro caiu em uma ribanceira e capotou (Foto: Divulgação Bombeiros)

Janilton mesmo ferido retirou os três sobrinhos do carro mas não conseguiu salvar a irmã porque um incêndio tomou conta do veículo. Lizane morreu carbonizada.



Ainda conforme os bombeiros, uma menina sofreu queimaduras graves. Tio e sobrinha foram socorridos e levados para o Hospital Regional de Gurupi (HRG). As outras crianças tiveram apenas ferimentos leves.



O corpo de Lizane foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade.