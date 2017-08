Avô e neto são baleados durante tentativa de assalto em Araguaína

Uma tentativa de assalto terminou com duas pessoas baleadas: um avô e seu neto de apenas 8 anos de idade. O crime aconteceu no início da noite desse domingo (06), em Araguaína.



Segundo a Polícia Militar, Deusdete Alves Costa (56 anos) e seu neto estavam em uma moto trafegando por uma estrada vicinal que liga os setores Maracanã e Parque Bom Viver, quando foram surpreendidos por dois bandidos que saíram do matagal para tentar assaltá-los.



Os ladrões estavam armados e quando percebeu que o condutor da moto não iria parar eles efetuaram vários disparos que atingiram as vítimas.



Avô e neto foram socorridos por terceiros e levados para o Hospital Regional de Araguaína (HRA). A criança levou um tiro no peito e foi encaminhada em estado grave para a unidade.



A polícia não tem informações se os autores conseguiram levar algum pertence das vítimas e até o fechamento desta matéria nenhum suspeito havia sido preso.