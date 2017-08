Bandidos explodem cofre de posto de combustível nesta madrugada

Um posto de combustível foi alvo de criminosos na madrugada desta segunda-feira (07), em Wanderlândia que fica a cerca de 50 km de Araguaína.



Por volta de 01h30 da madrugada, quatro suspeitos chegaram no local e explodiram o cofre do estabelecimento.



Segundo a Polícia Militar, a explosão destruiu cerca de 3 portas de segurança do cofre mas os criminosos não conseguiram alcançar o dinheiro. De acordo com informações extraoficiais, no cofre do posto havia cerca de R$ 300 mil reais.

Antes de escaparem, testemunhas relataram que os ladrões assaltaram várias pessoas no local entre clientes e funcionários e em seguida roubaram um veículo Gol de cor prata e fugiram sentido Araguaína.



A polícia foi acionada mas até o fechamento desta matéria nenhum suspeito foi preso.