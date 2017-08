Menor é baleado após ameaçar atirar contra policiais

Um adolescente foi baleado e um maior de idade preso durante uma abordagem na noite desse domingo (06), em Araguaína.



Segundo a Polícia Militar, por volta das 22h30 uma viatura fazia patrulhamento pelo setor Martins Jorge quando avistaram dois jovens em uma moto Honda Biz de cor preta, em atitude suspeita. No momento em que perceberam a aproximação da viatura, o menor teria sacado uma arma de fogo e para conter a injusta ameaça de agressão um dos policiais efetuou um disparo contra o suspeito.



O menor foi baleado na perna esquerda e socorrido por profissionais do Samu foi levado para o Hospital Regional de Araguaína (HRA).



Já o maior de idade identificado como Igor Galvão, foi detido em flagrante e levado junto com a arma de fogo para a Delegacia de Plantão (DP).

Ainda de acordo com a PM, já é conhecido pela polícia e tem passagens por atos infracionais de roubo a veículo.