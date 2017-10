Dois homens são executados a tiros na região da Feirinha

Duas pessoas morreram depois de serem baleadas na Feirinha em Araguaína. O crime aconteceu no início da noite dessa quarta-feira (04).



Segundo informações apuradas pela Polícia Militar, os autores estavam em um veículo Pajero de cor preta quando se aproximou das vítimas e efetuou vários disparos, fugindo em seguida.



André Xavier Linhares, um dos atingidos morreu ainda no local. A pessoa baleada foi Nelson Pereira que chegou a ser socorrido e encaminhado para o Hospital Regional de Araguaína (HRA), mas também não resistiu aos ferimentos.



De acordo com a PM, foram encontradas no local cápsulas de pistola calibre 380.



A polícia informou ainda que as duas vítimas tinham passagem pela polícia por roubo, furto e tráfico de drogas e acredita que o crime tenha sido motivado por acerto de contas.



Até o fechamento desta matéria, nenhum suspeito havia sido preso.