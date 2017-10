Assaltantes explodem agência e fogem com reféns

Bandidos fortemente armados tocaram o terror na noite de ontem (04), na cidade de Tocantinópolis, região do Bico do Papagaio. Os assaltantes invadiram a cidade para roubar um banco e ainda fizeram moradores reféns.



A ação criminosa aconteceu por volta das 23h40min, quando os bandidos em uma L200 de cor cinza se dirigiram ao centro da cidade na praça Darcy Marinho, tendo como alvo o Banco do Bradesco, onde eles armaram explosivos e destruíram os caixas eletrônicos.



Segundo relatos de testemunhas, os ladrões estavam encapuzados e efetuavam vários disparos para cima. Com medo, moradores vizinhos da agência bancária, chegaram a deitar no chão dentro de casa temendo serem atingidos por algum disparo.



De posse do dinheiro roubado, na fuga os criminosos tomaram como reféns, pessoas que estavam na praça e nas ruas. Ao todo três moradores foram levados pelos bandidos.



Nas proximidades da agência, os assaltantes deixaram para trás um galão cheio de óleo e dezenas de litros do combustível derramados em frente a dois estabelecimentos comerciais.



(Foto: Dirceu leno/Tocnotícias)

Os bandidos fugiram pelo TO-210 sentido Nazaré-TO, onde as vítimas foram libertadas. Um deles, o contador Luiz Lopes Brandão apresentava escoriações pelo corpo e foi encaminhado para atendimento médico.



Na agência que foi alvo da ação dos criminosos, restaram rastros de destruição. Uma ação em conjunto entre as polícias Civil e Militar diligências estão sendo realizadas na tentativa de capturar os autores.

Até o fechamento desta matéria, nenhum suspeito havia sido preso. A quantia em dinheiro roubada pelos criminosos também não foi divulgada ainda.