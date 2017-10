Polícia Civil prende suspeito de matar cinegrafista

Lindomar Moraes da Silva, 48 anos, foi preso nesta quarta-feira (4) suspeito de matar o cinegrafista Gonçal Barros, em Gurupi. No dia do crime o caso foi tratado como acidente, mas segundo a Polícia Civil, as investigações apontaram que a batida foi intencional. Ele foi atropelado e morreu no dia 23 de setembro, na BR-153 em Gurupi depois de ser atingido por um carro.



De acordo com o delegado responsável pelo caso, Rafael Fortes Falcão, a equipe de investigação de homicídios descobriu que o suspeito bateu intencionalmente contra o cinegrafista que estava em uma motocicleta.



O suspeito foi preso em Palmeiras de Goiás, onde ficou escondido depois do crime, e foi transferido para a Casa de Prisão Provisória de Gurupi. Ele foi autuado por homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado, já que no momento do crime outra pessoa também foi atingida e teve ferimentos leves.



Fonte: G1/TO