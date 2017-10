Servidor do Barra da Grota é morto durante assalto

Um servidor público que atuava no presídio Barra da Grota em Araguaína, morreu na noite dessa quinta-feira (05), vítima de um assalto em Imperatriz (MA).



Rhaony Pereira de Melo era Técnico em Defesa Social. Ele morava em Imperatriz e assumiu o cargo há cinco meses no Tocantins.



Segundo informações, o crime aconteceu na Rua E do Conjunto Vitória, quando a vítima chegava em casa e foi abordada por dois bandidos que tentaram roubar sua moto. Rhaony que estava armado com uma pistola, reagiu ao assalto e na troca de tiros acabou sendo atingido por três disparos de arma de fogo.

Os bandidos fugiram em seguida e roubaram a moto de uma outra vítima nas proximidades. Os autores ainda não foram identificados, mas a polícia acredita que a dupla estaria fazendo arrastões pela região.



Em nota, a Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju) lamentou a morte do servidor.



Rhaony deixa esposa e uma filha de 9 anos. O velório acontecerá em Imperatriz. O horário para o sepultamento não foi divulgado.