Garota de 15 anos é executada com tiro na cabeça

Uma garota de 15 anos foi executada com um tiro na cabeça na noite de ontem (06), em Araguaína. O crime aconteceu na Rua 06 do setor Coimbra.



Segundo informações, a vítima identificada como Neurivânia Costa Batista, estava em sua residência quando dois homens em uma moto chegaram na porta da casa e chamaram a adolescente pelo nome. Ela foi atender, momento em que um dos indivíduos efetuou um disparo atingindo a menor na cabeça.



Segundo testemunhas, um dos homens chegou a descer da moto para conferir se a vítima tinha sido realmente baleada e fugiram em seguida.



A jovem foi socorrida por uma equipe do Samu e encaminhada para o Hospital Regional de Araguaína (HRA), mas não resistiu aos ferimentos e morreu logo depois de dar entrada na unidade.



A Polícia Militar foi acionada, mas até o fechamento desta matéria nenhum suspeito havia sido preso. A polícia acredita que o crime tenha sido motivado por acerto de contas, já que de acordo com informações apuradas, a residência onde aconteceu o assassinato era conhecida como ponto de venda de entorpecentes.