Bandidos morrem em troca de tiros com PMs após roubo

Uma troca de tiros entre policiais e bandidos terminou com dois assaltantes mortos na madrugada deste sábado (07), em Araguaína.



A Polícia Militar foi acionada por volta de 1 hora da manhã quando recebeu a informação de que uma caminhonete Hilux foi roubada em Araguatins e os assaltantes fugiram passando por São Bento sentido Araguaína.



Diante das informações, a equipe da Força Tática montou bloqueios na BR-153 e em outras localidades para conseguir interceptar os suspeitos.



Por volta das 3h15 da manhã, o veículo Hilux foi avistado em alta velocidade pela rodovia próximo ao trevo que dá acesso ao Campus de Veterinária da UFT. Os policiais tentaram abordar os suspeitos que armados saíram do veículo efetuando vários disparos contra os policias que revidaram a agressão.



Os dois criminosos foram baleados na ação. Em deles foi identificado com Christian da Silva Conceição (30 anos), já o comparsa não portava documentos.



(Fotos: Fábio Dione)

O Samu foi acionado para socorrer os indivíduos baleados mas eles não resistiram aos ferimentos e morreram. Após os procedimentos cabíveis, os corpos foram levados para o IML da cidade.



(Foto: Fábio Dione)

Ainda segundo a polícia, Christian era conhecido por trabalhar como segurança em vários estabelecimentos em Araguaína.