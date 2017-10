Motorista destrói conveniência e atropela 3 pessoas

Um motorista foi preso em flagrante depois de provocar um acidente que resultou no atropelamento de 3 pessoas. Além de colidir em outros veículos, o carro do motorista infrator invadiu uma conveniência.



O caso aconteceu no final da tarde de ontem (08), na Avenida Cônego João Lima, setor Entroncamento, quando o motorista de uma Pajero com placas de São Domingos do Araguaia (PA), perdeu o controle da direção batendo primeiro na traseira da moto de um casal que seguia na avenida, em seguida o condutor atingiu outra moto que estava estacionada e na sequência invadiu uma conveniência atropelando uma jovem que trabalhava no caixa.



(Fotos: Portal O Norte)

Ao todo, três pessoas ficaram feridas: o motociclista sofreu leves escoriações, já a passageira de 17 anos que é sua namorada, foi socorrida pelos Bombeiros e encaminhada consciente para o Hospital Regional de Araguaína (HRA), reclamando de dores nas costas, cintura e com ferimentos nas pernas.



Bicanca Lustosa de Sousa (25 anos) também foi vítima do acidente. Ela trabalhava no caixa da conveniência, no momento em que foi surpreendida pelo episódio. Ela também foi socorrida pelos Bombeiros elevada para o hospital queixando-se de dores nas costas, cinturas e dizia não estar sentindo as pernas.



A frente da conveniência ficou destruída. A Polícia Militar foi acionada e encaminhou para a Delegacia de Plantão o autor do acidente identificado como, Ricardo da Silva Costa (35 anos), mais conhecido como “Brinquinho”.



(Portal O Norte)

Ricardo Costa apresentava sinais de embriaguez que ficou confirmado através de um teste de alcoolemia ao qual ele foi submetido. Segundo a Polícia Militar, o homem é ex-presidiário e suspeito de envolvimento em crimes pela cidade.



Com Ricardo Costa, a polícia apreendeu um revólver calibre 38.



(Portal O Norte)