Jovem é executado dentro de rede na própria casa

Um jovem de 23 anos foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira (09), em Araguaína, Norte do Tocantins.



O crime aconteceu por volta de 1h da madrugada na Rua B do setor Couto Magalhães. A vítima, que ainda não teve identidade divulgada, foi encontrada morta dentro de uma rede armada na garagem da casa. O homem foi atingido no pescoço e nas costas.



De acordo com a Polícia Militar, testemunhas relataram que ouviram três disparos de arma de fogo e viram três suspeitos saírem apressadamente de dentro da casa deixando os portões abertos.



(Portal O Norte)

Ainda conforme a polícia, a principal suspeita é de que o crime tenha sido motivado por acerto de contas já que nada foi encontrado no local e há indícios de que a vítima tinha envolvimento com crime relacionado a drogas.



O jovem assassinado tinha passagem pela polícia por ameaça e também já havia sido detido em posse de um carro roubado.



A polícia fez uma varredura no imóvel, onde foram apreendidos: uma balança de precisão usada para pesar drogas, duas facas, um isqueiro, uma porção de maconha, um celular e uma motocicleta.



A perícia foi acionada e logo após os procedimentos, o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Araguaína.



Até o fechamento desta matéria, nenhum suspeito havia sido preso.