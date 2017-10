Ladrão invade residência e rende parentes e amigos que aguardavam velório de suplente de vereador

Um caso inusitado aconteceu no início da tarde de hoje (09), em Araguaína quando um bandido armado invadiu a casa do fotógrafo e suplente de vereador, Josias dos Santos, que faleceu nesta manhã depois de sofrer uma parada cardíaca. O ladrão assaltou amigos e familiares que estavam no local e levou vários pertences das vítimas.



No momento da ação criminosa, algumas pessoas perceberam o movimento suspeito e se esconderam dentro de um dos quartos da residência.



O assaltante fugiu levando joias, dinheiro, celulares e outros objetos pessoais das vítimas.



A Polícia Militar foi acionada e realiza diligências na tentativa de localizar o autor do crime mas até o fechamento desta matéria, nenhum suspeito havia sido preso.



Josias Sirqueira dos Santos tinha 50 anos e morreu depois de lutar contra um câncer na cabeça. Ele fazia tratamento há cerca de um ano quando descobriu a doença, época em que ele trabalhava em sua campanha de candidato a vereador.



O fotógrafo deixa esposa 3 filhas. O velório de Josias está marcado para aconteceu na casa de seu cunhado localizada na Rua Craviúnas do setor Araguaína Sul.