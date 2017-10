Tocantinenses estão entre mortos em engavetamento

BR-153 foi totalmente liberada 20 horas após o acidente com nove veículos que deixou quatro mortos em Mara Rosa, no norte de Goiás. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram quando carretas pegaram fogo após a colisão onde também foram registradas explosões. A suspeita é que o engavetamento aconteceu após uma ultrapassagem irregular. Oito pessoas ficaram feridas.



A colisão aconteceu por voltar de 20h de sábado (7). Envolveram-se na batida cinco caminhões, três carretas e um carro de passeio. Às 10h, veículos voltaram a circular de maneira parcial na rodovia. Porém, as pistas só foram liberadas às 16h30 deste domingo (8) após o incêndio ser contido e os veículos, retirados. O engarrafamento chegou a 10 km.



“Segundo informações de vítimas que sobrevieram, uma das carretas invadiu a pista contrária. Houve uma colisão inicialmente e, por ser o término de uma subida, de pouca visibilidade, outros veículos em excesso de velocidade acabaram batendo na sequência”, disse o policial rodoviário federal, Guilherme Rodrigues.



Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas fatais foram carbonizadas. De acordo com a direção do Insituto Médico Legal (IML) de Uruaçu, para onde os corpos foram levados, a identificação só vai poder ser feita por meio de exames de DNA. Para isso, é preciso que as famílias procurem a unidade para fornecer amostras genéticas. Outras oito pessoas ficaram feridas, mas sem gravidade. Elas foram atendidas no local e não precisaram ser encaminhadas a hospitais da região.



O fogo também atingiu a vegetação às margens da pista. Por conta do impacto das batidas, as cargas também ficaram espalhadas na estrada.

Vítimas do Tocantins



Entre as vítimas fatais estão dois caminhoneiros de Araguaína (TO): José Francisco mais conhecido como "JF Guerreiro" que trabalhava para o supermercados Baratão há mais de sete anos e Rafael Macedo de Freitas, mais conhecido como "Fael".



O motorista Arione Rodrigues de Araújo, que morava em Paraíso do Tocantins, também está entre os mortos.



Em informações repassadas à imprensa, a empresa em que Guerreiro trabalhava confirmou que eles estariam em dois veículos na rota em que ocorreu o engavetamento. Familiares viajaram do Tocantins para Uruaçu para acompanhar os procedimentos dos exames e transladar os corpos para o Estado. O resultado dos testes devem ficar prontos em 60 dias.



Nas redes sociais, amigos e familiares já se manifestam enlutados e lamentam a tragédia.



