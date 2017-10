Homem mata mãe e filha a marretadas e tenta esconder corpos

Na manhã desta segunda-feira (09), um homem assassinou, com golpes de marreta, duas mulheres na cidade de Codó - MA, localizada a 297 quilômetros de São Luís. O acusado, identificado como Antônio Bezerra de Jesus, de 53 anos, foi preso em flagrante logo após o crime.



As vítimas são mãe e filha, identificadas apenas como Naia e Leurí, que haviam ido à residência do acusado para tratar de um suposto empréstimo que uma delas havia realizado no nome do acusado. Após uma discussão, o homem desferiu golpes de marreta contra as mulheres e, em seguida, pretendia enterrar os corpos no quintal da casa.



Segundo as informações do Coronel Jurandir, comandante do Batalhão da PM-MA na cidade de Codó, Antônio Bezerra de Jesus teria atraído as mulheres para sua casa com a desculpa de conversar.



Vizinhos desconfiaram da movimentação e acionaram a Polícia Militar, que ao chegar no local, encontrou o homem cavando uma cova no quintal. O acusado foi preso em flagrante e por pouco não foi linchado pela população da cidade ao sair do local.