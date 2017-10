Carro capota, bate em árvore e mata uma pessoa

Morreu na manhã dessa segunda-feira (09), um jovem de 19 anos. Ele foi vítima de um acidente que aconteceu no km 18 da TO-226, Norte do Estado.



Segundo a Polícia Militar, Rodrigo Pereira dos Santos, seguia em um veículo Astra GM de cor prata, sentido Campos Lindos/Goiatins, quando perdeu o controle da direção e saiu da pista. O veículo capotou e ainda bateu em uma árvore. A vítima foi lançada para fora do carro, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.



Rodrigo dos Santos viajava sozinho. A perícia foi acionada e após os procedimentos o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Araguaína.