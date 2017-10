Ladrões invadem e furtam Conselho Tutelar da cidade

O Conselho Tutelar Polo I que fica na Rua das Manguerias região central de Araguaína, foi alvo de criminosos que invadiram o local fechado e furtaram vários equipamentos e objetos.



De acordo com a conselheira, Renata Rego, ela e uma Auxiliar de Serviços Gerais chegaram no local ontem por volta das 07h30 da manhã quando se depararam com o órgão todo revirado. “Haviam muitos processos espalhados pelo chão”.



Ainda segundo Renata, sumiram vários equipamentos do local: computadores, impressora, nobreaks e até um botijão de gás foi levado pelos criminosos.



(Fotos: Portal O Norte)

Os bandidos entraram no órgão pelos fundos, depois de cortarem a cerca elétrica e arrombarem a porta da cozinha.



(Fotos: Portal O Norte)

A conselheira ressalta a preocupação de outras situações semelhantes acontecerem no local e pede atenção da prefeitura nesse sentido para reestabelecer o funcionamento da cerca elétrica e destaca que uma central de alarmes seria de grande relevância para reforçar a segurança no local.