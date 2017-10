Bebê de 1 mês é internada após cair durante briga dos pais

Uma criança de apenas um mês de nascida que caiu dos braços da mãe durante uma discussão dos pais no último domingo (08/10) continua internada no Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (HEDA). O caso foi registrado na rua Anhanguera, no bairro Piauí, em Parnaíba, e gerou revolta nas redes sociais.



Após a confusão que culminou na queda da bebê e na agressão da mãe, o acusado identificado como Júlio Sávio Paiva da Silva, de 19 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar com a ajuda da população.



O repórter Kairo Amaral da Rede Meio Norte retornou ao local na manhã desta terça-feira (10) e ouviu vizinhos da família que confirmaram as agressões. Veja o vídeo:

Fonte: Meio Norte