PRF intensifica fiscalizações nas rodovias federais

Começa hoje (11) a "Operação 12 de Outubro" realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) para intensificar a fiscalização do fluxo de veículos pelas rodovias federais.



O policiamento ostensivo preventivo segue até o próximo dia 15, se concentra em locais e horários de maior incidência de acidentes fatais e de criminalidade, conforme dados estatísticos consolidados pela instituição.



Segundo a PRF, no último feriado de 7 de setembro, foram registrados 13 acidentes, que resultaram em 13 pessoas feridas e 2 óbitos. “Frequentemente, a imprudência está associada a acidentes graves, geralmente com múltiplas vítimas. Somente no último feriado, foram registradas quase 300 infrações de trânsito nas rodovias federais. Dessas, cerca de 84 foram de ultrapassagens irregulares, além de serem agrados 10 motoristas dirigindo após ingerir bebida alcoólica”, aponta a PRF.



Neste feriado serão realizadas ações preventivas de fiscalização ao excesso de velocidade, alcoolemia, ultrapassagens proibidas e ao trânsito de motocicletas ou ciclomotores. “Vale destacar que a PRF tem trabalhado para coibir os comportamentos que geram risco ao trânsito, com ações de fiscalização e de educação para o trânsito. Como exemplo, destaca-se o Cinema Rodoviário, também será inserido na Operação 12 de Outubro, cujo foco é educação e prevenção ao excesso de velocidade, uso do cinto de segurança, transporte seguro de crianças, alcoolemia ao volante, ultrapassagens proibidas, segurança dos usuários de motocicletas ou ciclomotores e condições de conservação do veículo”.