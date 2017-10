Dois homens morrem durante pescarias no Tocantins

Dois homens morreram enquanto pescavam em rios do estado. Um homem identificado apenas como Orlando desapareceu no último domingo (8) em Jaú do Tocantins, na divisa com Goiás. Em Tocantínia, na região central do estado, Cenair Alves dos Santos, de 44 anos, sumiu no rio Tocantins. Os corpos dos dois foram encontrados na manhã desta terça-feira (10).



Orlando desapareceu após sair para pescar no rio Santa Tereza e não retornar. Os parentes chamaram a Polícia Militar e iniciaram as buscas, que seguiram até a manhã desta terça-feira. O corpo foi encontrado durante a tarde. As buscas foram feitas pela Defesa Civil, Polícia Militar e populares. A vítima foi levada para o IML de Gurupi.



A outra morte ocorreu em Tocantínia. Parentes de Santos contaram que o homem saiu para pescar com um arpão na noite de segunda-feira (9), junto com a esposa e sobrinho. Ele mergulhou, mas não retornou. Ele foi encontrado pelos Bombeiros a cerca de 5 metros da margem na manhã desta terça-feira.



O corpo dele foi levado para o IML de Palmas.



Fonte: G1/TO