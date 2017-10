Homem de 34 anos jurado de morte é baleado em Araguaína

Um homem de 34 anos foi baleado na madrugada desta quinta-feira (12), em Araguaína. A tentativa aconteceu por volta de 00h50min na Rua 31 no setor Oeste. Segundo o irmão da vítima, ele escutou um disparo de arma de fogo e quando chegou no local observou que era seu irmão que estava ferido.



O Samu foi acionado e o homem baleado foi levado consciente para o Hospital Regional de Araguaína (HRA).



Segundo a Polícia Militar, o homem sofreu seis perfurações nas costas possivelmente provocadas por um disparo de arma tipo cartucheira.



Ainda de acordo com a polícia, o homem chegou há alguns dias de Tucumã (PA) onde residia e estava jurado de morte. Informações colhidas pela equipe dão conta de que ele teria se envolvido com ações criminosas no estado vizinho e a polícia acredita que os autores tenham vindo até Araguaína para acertar as contas com ele.



Até o fechamento desta matéria, nenhum suspeito havia sido preso.