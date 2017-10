Operação da Polícia Militar realiza mais de 400 abordagens

A Polícia Militar realizou na noite dessa quarta-feira (11), à operação “Primeiro Escudo outubro” com o objetivo de intensificar nos quinze municípios da área de atuação do 2º BPM, o policiamento ostensivo empregando todo o efetivo administrativo e operacional na realização de abordagens visando garantir a segurança da população coibindo possíveis práticas criminosas.



(Foto: Divulgação PM)

Em Araguaína, três equipes da Força Tática, uma Equipe do Tático Motos e duas equipes de RP reforçaram o Grupamento de Rádio Patrulha no patrulhamento das ruas da cidade, enquanto outra equipe de Policiais Militares realizaram o serviço de blitz com apoio dos agentes da ASTT e Detran.



(Foto: Divulgação PM)

Os demais municípios realizaram seus trabalhos através de suas respectivas viaturas com reforço de seu efetivo policial militar local.



Ao todo, 76 carros, 138 motos e 214 pessoas suspeitas foram abordados em Araguaína.



Segundo a PM, tudo transcorreu em total normalidade.