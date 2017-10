Segurança de 28 anos é morto a tiros enquanto trabalhava

Um jovem de 28 anos morreu na madrugada desta quinta-feira (12), depois de ser atingido por quatro disparos de arma de fogo durante uma festa onde ele estava trabalhando.



O crime aconteceu no clube dos comerciários, localizado próximo ao Parque Agropecuário de Porto Nacional e a vítima foi identificada como Waldiney Brito dos Santos.



Segundo a polícia, o rapaz foi surpreendido pelos disparos, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.



O principal suspeito do assassinato é um homem com o qual Waldiney teve um desentendimento há alguns meses quando também trabalhava como segurança em uma vaquejada. Na época ele teve que intervir em uma briga quando acabou discutindo com o suspeito que não teve identidade divulgada.



Após os procedimentos cabíveis, o corpo do segurança foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).



O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.