Mulher esfaqueia marido, a ex dele e casal que tentou ajudar

Uma briga de casal quase termina em tragédia, depois que uma mulher enfurecida e movida por ciúmes, esfaqueou quatro pessoas.



O caso aconteceu por volta das 21h30 dessa quinta-feira (12), em Xambioá, Norte do Estado. Segundo a Polícia Civil, a manicure Eva dos Santos Reis (26 anos), foi presa em flagrante depois de tentar contra a vida de quatro pessoas.



O delegado Fernando Rizério acompanhou o caso e ouviu o depoimento da mulher por cerca de 40 minutos, quando ela contou o que teria acontecido. Segundo Eva, ela encontrou o companheiro e a ex-mulher dele conversando em uma esquina.



Enciumada, a manicure foi cobrar satisfação dos dois, dando início a uma discussão. Eva disse que a ex do companheiro estava armada com uma faca, ela então pegou uma pedra e atingiu a cabeça da mulher e tomou a arma da vítima efetuando vários golpes contra a rival, momento em que o companheiro, acertou uma capacetada na cabeça da agressora.



O marido de Eva montou em uma moto e ela subiu na garupa do veículo saindo junto com ele do local. Enquanto estava como passageira, a mulher pediu a faca para que ela a guardasse mas na verdade a intenção era outra: quando o homem entregou a arma para a companheira ela deu dois golpes de faca na sua barriga.



Ferido, o homem desceu da moto pedindo socorro e um casal se aproximou para ajudar. O outro homem chegou perto de Eva com um cabo de vassoura e tentou atingí-la mas errou o golpe e acabou sendo esfaqueado pela autora no abdômen. Uma outra mulher que se aproximou de Eva neste momento tentando detê-la também terminou sendo esfaqueada no pescoço.



Os cinco envolvidos na confusão foram parar no hospital de Xambioá, onde Eva tentou pela segunda vez matar o companheiro, cravando uma facada em suas costas. Ela finalmente foi contida e entregue para a polícia.



As quatro pessoas esfaqueadas precisaram ser encaminhadas para o Hospital Regional de Araguaína(HRA), devido à gravidade dos ferimentos.



O delegado Rizério que ouviu Eva, disse que a mulher confessou friamente o crime, sem esboçar nenhuma reação de arrependimento e ainda teria lamentado o fato de o

companheiro não ter morrido. Para ela, o marido teria que ter defendido ela e não a sua ex, no momento em que as duas entraram em luta corporal e Eva foi atingida por uma capacetada dada pelo companheiro.



Para o delegado, a mulher apresentava evidentes sinais de psicopatia e destacou que em 13 anos de profissão esse foi um dos casos mais surpreendentes que ele atendeu, diante da quantidade de vítimas, golpes e da frieza como a agressora praticou os crimes.