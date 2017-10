Corpo de bebê desaparecido é encontrado pela metade

Um bebê de um ano e quatro meses foi encontrado morto às margens de um riacho na tarde deste sábado (14). Enzo Gabriel estava desaparecido desde a última terça-feira (10) quando foi visto pela última vez em companhia dos irmãos no assentamento Dom Bosco, zona rural de Filadélfia.



O corpo estava às margens do rio Matrinxã, perto do local onde ele estava com os irmãos de 4 e 7 anos. Em avançado estado de decomposição restava apenas a parte da cintura para baixo da criança.



Familiares e moradores da localidade ajudaram a equipe de Bombeiros nas buscas por Enzo Gabriel em uma área de aproximadamente 4 km.



Segundo a mãe, Kaline dos Santos Vale, as crianças estavam à passeio na casa da vó que fica a aproximadamente 300 metros do rio.



O menino sumiu quando brincava com os irmãos. Quando o bebê desapareceu a família pensou em duas hipóteses: que ele teria sido atacado por uma onça ou até mesmo sequestrado por um casal desconhecido que supostamente o irmão mais velho teria visto passando pelas proximidades onde eles estavam.



A Polícia Militar esteve no assentamento e acredita que a criança tenha sido devorada por um animal silvestre. A perícia também esteve no local e após os procedimentos o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).