Jovem de 22 anos é encontrado morto na estrada da Jacubinha

O corpo de um jovem de 22 anos foi encontrado no meio de uma estrada vicinal na região da Jacubinha na tarde de sábado (14), em Araguaína.



A vítima foi identificada como Diacir Amorim Freitas Júnior. Ele foi encontrado morto com um capacete na cabeça e estava com a barriga virada para cima. Um fato curioso detectado pela polícia é que a vítima estava com as partes íntimas expostas.



(Foto: Portal O Norte)

De acordo com a Polícia Militar, Diacir foi morto com quatro tiros nas costas. O morador de uma chácara que fica nas proximidades, relatou à polícia que ouviu os disparos mas não avistou quem teria sido o autor do crime.



(Foto: Portal O Norte)



A polícia acredita que o crime tenha sido motivado por acerto de contas, já que a vítima cumpria pena no regime semiaberto. Diacir tinha passagem na polícia por roubo e segundo apurado pela polícia ele tinha conflitos com outros criminosos. Jurado de morte, ele já teria sido vítima de uma tentativa de homicídio.



(Foto: Portal O Norte)