Dona de Casa é acordada por ladrões dentro de sua casa

Uma dona de casa foi surpreendida por bandidos dentro de casa enquanto dormia. O caso aconteceu na madrugada de sábado (14) na Rua Zâmbia do setor Lago Azul IV em Araguaína.



A polícia foi acionada por volta das 02h30min da madrugada pela vítima. Segundo a moradora ela estava dormindo quando ouviu um barulho dentro de casa, chegando na sala se deparou com dois ladrões que ao avistarem a mulher fugiram levando um televisor de 32 polegadas.



Os militares chegaram no local e de posse das características dos autores realizaram diligências encontrando naquele mesmo setor os autores e mais três suspeitos, sendo ao todo dois maiores de 18 anos e três menores, um de 13 e outro de 17 anos. Com eles, a Polícia Militar recuperou a TV furtada e apreendeu também mais dois aparelhos: um tablet e um celular de origens duvidosas.



(Divulgação PM)

A vítima reconheceu os adolescentes de 17 e 13 anos como sendo os dois flagrados subtraindo a TV de sua casa. A PM os conduziu juntamente com os objetos recuperados e apreendidos para a DP de Plantão para as providências cabíveis.



Conforme a PM, o adolescente de 13 anos já tem passagem pela polícia pelo ato infracional de roubo.