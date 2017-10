Homem é preso por estuprar bebê em um matagal

Um homem de 30 anos foi preso em flagrante suspeito de estuprar uma criança de apenas 1 ano e 11 meses de idade. O crime aconteceu na madrugada de domingo (15) no assentamento Tarumã que fica na zona rural de Araguacema.



A prisão foi realizada pela Polícia Civil sob o comando do delegado Antônio Onofre Oliveira da Silva Filho depois de receber uma denúncia através do Conselho Tutelar por volta das 3 da madrugada, informando que uma menina tinha acabado de ser estuprada por um morador da região em um matagal que fica próximo à residência da vítima.



De posse das informações, os agentes foram até a casa do suspeito que tentou se esconder debaixo da cama mas acabou detido pela polícia e encaminhado para a delegacia, onde em depoimento confessou o crime.



Após ser ouvido o autor foi levado para a Cadeia Pública de Araguacema onde permanece à disposição da polícia.



O delegado Antônio Filho, ainda representou na Justiça pela prisão preventiva do homem.