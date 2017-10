Menores roubam casa e fazem reféns para "vingar" comparsa

Dois menores foram apreendidos em flagrante depois de invadirem uma casa, fazer 4 reféns e fugir do local levando vários pertences das vítimas.



A ação criminosa aconteceu na tarde de sábado (14), quando os adolescentes de 16 e 17 anos viram uma casa com a porta aberta no setor Noroeste. Eles aproveitaram a oportunidade e invadiram o local armados, rendendo os moradores, fechando as portas e se apossando de vários objetos.



Antes de saírem da residência, os criminosos disseram que estavam roubando para vingar um comparsa que tinha morrido em uma troca de tiros com a polícia. A dupla fugiu em seguida do local levando, roupas, calçados, dinheiro, joias, bolsas, documentos pessoais das vítimas e uma motocicleta.



A Polícia Militar foi acionada e de posse das características dos ladrões deram início às diligências e localizaram os suspeitos no Bairro São João. Ao perceberem a aproximação dos policiais, eles tentaram fugir pulando muros de residências mas acabaram capturados.



Os menores indicaram a localização dos objetos roubados que estavam na casa de um terceiro jovem de 22 anos. Além do materiais roubados a polícia apreendeu na residência a arma usada pelos menores.



Os dois autores foram reconhecidos pelas vítimas. Segundo a polícia os dois envolvidos possuem passagens por atos infracionais de roubo e receptação, sendo que um deles cumpre medida socioeducativa e é liberado durante aos finais de semana.