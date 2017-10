Polícia Militar mata mais um bandido em troca de tiros; comparsa tentou pular o muro mas acabou preso

Um suspeito foi morto e outro preso durante uma troca de tiros entre polícia e suspeitos no setor Universitário em Araguaína na manhã desta segunda-feira (16).



A Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima de que suspeitos alugaram uma residência na Avenida Perimetral Brasil naquela localidade, onde estaria funcionando um ponto de venda de drogas.



Os militares foram até o local para averiguar e foram recebidos à bala pelos criminosos e revidaram a agressào. Um deles morreu no confronto alvejado por quatro tiros foi identificado como Lucas Vieira Ramos (21 anos). Ele já tinha passagens pela polícia por roubo e tráfico de drogas.



(Foto: Portal O Norte)

A polícia prendeu ainda outro jovem que estava na residência e tentou fugir pulando o muro. Ele foi identificado como Romão Neto de Sousa Macedo (18 anos) que também tem passagem por roubo e tráfico de drogas.



(Fotos: Portal O Norte)

Os militares fizeram uma varredura no local e encontraram um revólver, um tablete de maconha e um rádio comunicador.



(Fotos: Portal O Norte)

Segundo Confronto



Esse é o segundo confronto entre polícia e bandidos que ocorre em menos de 48 horas. No último sábado (14) um suspeito morreu em confronto com a Polícia no Setor Nova Araguaína depois de praticar assaltos com o apoio de um adolescente de 17 anos. O jovem morto em uma construção abandonada foi identificado como Leonardo Lacerda Silva Santos, 20 anos.



O comparsa foi apreendido com arma, vários objetos e uma motocicleta roubada.