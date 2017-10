Bandidos arrombam delegacia de Palmas e fogem levando vários objetos em uma viatura da própria polícia

Bandidos invadiram a Delegacia da Mulher de Palmas e usaram uma viatura da própria polícia para levar todo o material roubado que eles conseguiram retirar do local.

A delegacia fica na quadra 604 Sul, na região central da capital. A ação criminosa aconteceu no final de semana mas o furto só foi percebido na manhã dessa segunda-feira (16), quando agentes e servidores chegaram para trabalhar.



Do local, os ladrões furtaram um computador que pode ter ocorrências registradas, TV, aparelho de DVD, botijão de gás e até mesmo brinquedos que ficavam na recepção para distrair os filhos de mulheres atendidas vítimas de violência.



De acordo com testemunhas, o portão da casa onde funciona a unidade foi derrubado, motor elétrico danificado e os bandidos entraram dentro da casa através de uma janela que foi arrombada.



A Delegacia da Mulher não tem alarmes nem câmeras de segurança, o que facilitou a ação dos bandidos que para fugir do local ainda usaram uma viatura descaracterizada que estava guardada na unidade. Dentro do veículo eles colocaram todo o material furtado da delegacia.



Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que está investigando o caso através da 2ª Delegacia de Polícia Civil. Até o fechamento desta matéria nenhum suspeito foi identificado.