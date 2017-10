Casal morre depois de carro capotar e sair da pista

Um grave acidente na TO-126 matou marido e mulher na tarde desta segunda-feira (16), próximo a Itaguatins, região Norte do Estado.



Segundo a Polícia Militar, o carro saiu da pista e capotou depois que o motorista perdeu o controle da direção. O veículo ultrapassou uma cerca a cinco metros da rodovia e ainda bateu em um cupinzeiro.



Um equipe de Bombeiros esteve no local e constatou a morte das vítimas identificadas como Jamerson Sales de Sousa (43 anos) que era professor e Marilene Marinho Alves de Souza (42 anos), que era comerciante. Eles eram casados e moravam na cidade de Itaguatins.



(Foto: Arquivo Pessoal)

A perícia esteve no local e deve investigar as possíveis causas do acidente.



Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Augustinópolis.