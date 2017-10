Policial mata tocantinense por engano no Maranhão

Chegou nesta manhã no Tocantins, o corpo do servidor público do Ibama, Ademar Moreira Gonçalves (37 anos). Ele foi morto por engano por um policial civil, no último sábado em São Luís (MA).



O corpo de Ademar Gonçalves está sendo velado na Avenida São Francisco em Porto Nacional, região central do Estado, onde a família vive e deve ser sepultado no final da tarde de hoje.



Ademar era formado em Direito e em dezembro de 2014 passou no concurso do Ibama (MA) quando foi embora para morar em São Luís. Segundo familiares, no dia do homicídio ele havia saído para encontrar alguns amigos da faculdade.



A morte pegou amigos e parentes de surpresa. No dia do crime, surgiram várias versões sobre o ocorrido, entre elas, que ele foi vítima de bala perdida ou ainda que ele tinha se envolvido em uma discussão.



A Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) trabalhava ainda com as hipóteses de reação a assalto, execução, no entanto, o fato só ficou realmente esclarecido dois dias depois quando o policial civil que atirou contra a vítima se apresentou na delegacia e confessou que matou Ademar por engano.



Entenda o Caso



Ademar Gonçalves foi assassinado com um tiro nas costas em um estacionamento da Avenida Litorânea em São Luís.

Em depoimento, o policial que não teve identidade divulgada, relatou que estava em um bar quando soube que o seu carro estava sendo roubado. Ao encontrar um homem no volante saindo de uma vaga próximo de onde ele havia estacionado, sacou a arma para atirar nos pneus.



O motorista que no caso era Ademar, arrancou com o carro depois que viu o homem armado, mas foi atingido com o tiro nas costas. Logo depois do disparo, o policial constatou o equívoco ao perceber que seu carro estava estacionado próximo ao da vítima e que os dois eram idênticos.



Segundo testemunhas, o policial ainda chegou a retirar a vítima do carro e impediu que as pessoas se aproximassem até a chegada do Samu e fugiu em seguida.



Segundo o Superintendente da Delegacia de Homicídios, Lúcio Rogério Reis, o policial que estava de pronto aviso para uma missãono interior, teria se lembrado que tinha equipamentos da Polícia Civil nesse veículo. Então ele temendo além do roubo do veículo, o roubo desses equipamentos, tentou evitar que o mesmo fosse supostamente roubado.