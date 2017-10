Foragido abre adega onde vendia produtos contrabandeados

Agentes da Delegacia Especializada em Investigações Criminais – DEIC/Norte prendeu em flagrante na tarde de hoje (17), um homem de 35 anos pelos crimes de contrabando e porte ilegal de arma de fogo.



A operação foi comandada pelo delegado José de Anchieta e resultou na prisão de Bernardo Alves de Sousa Junior mais conhecido como “Junior Potassa”. Os agentes já tinham conhecimento que pesava contra ele um mandado de prisão em aberto pela Justiça do Maranhão e nas últimas semanas recebeu a informação de que o foragido estava morando em Araguaína.



Por meio de investigações, a polícia descobriu que Junior Potassa e a esposa abriram uma adega no setor Maracanã a “Adega Prime” e passou a monitorar os passos da companheira. Hoje por volta das 17 horas, uma equipe que estava de campana verificou que uma camionete Hilux estacionou em frente ao local descendo do seu interior Bernardo.



De imediato, a equipe realizou a abordagem do foragido além de buscas no veículo e no interior do estabelecimento empresarial. Dentro da caminhonete foi encontrado dinheiro em espécie e no imóvel foram apreendidas várias caixas de cigarros contrabandeados expostas à venda e outras armazenadas no fundo do imóvel.



Após, efetuadas as buscas, a equipe diligenciou até a residência de Bernardo, onde foi apreendida uma arma de fogo do tipo pistola, calibre .380, com numeração raspada, bem como uma quantia razoável de dinheiro em espécie.



Chegando à sede da Deic, foi realizada a contagem do dinheiro, o qual totalizou R$ 8.291,00 (oito mil duzentos e noventa e um reais).



(Foto: Divulgação Deic Norte)

Bernardo também foi conduzido para a delegacia e depois de ser lavrado o auto de prisão em flagrante ele foi encaminhado para a Casa de Prisão Provisória de Araguaína (CPPA), onde permanecerá à disposição da Justiça.



De acordo com o delegado José de Anchieta, Bernardo já tem diversas passagens por roubo de cargas e agia nos estados do Tocantins, Pará e Maranhão.