Briga por causa de som automotivo termina em morte na Feirinha

Um homem foi morto com uma facada na noite desta terça-feira (17), na Rua Tiradentes região da Feirinha.



Segundo a Polícia Militar, José Alcebíades Resplandes Morais (55 anos) estava sentado em um bar bebendo com amigos, quando um usuário de drogas se aproximou do grupo e começou a conversar com a vítima em seguida pedindo uma dose de cerveja. José Alcebíades se recusou a atender o pedido do viciado e eles começaram a discutir, inclusive por conta do som automotivo da vítima que estava ligado.



Durante a discussão, os dois homens entraram em luta corporal e o autor armado com uma faca desferiu aproximadamente três golpes na vítima e fugiu em seguida.



José Alcebíades não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.



A perícia isolou o local do crime para os procedimentos cabíveis e logo em seguida o corpo deve ser levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Araguaína.



A polícia realizou diligências na tentativa de localizar o autor mas até o fechamento desta matéria ele não foi preso.