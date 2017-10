Mulher se desespera ao encontrar a casa incendiada

Uma casa pegou fogo nesta quarta-feira (18), em Araguaína. O incidente aconteceu na Rua Jamaica do setor Lago Azul 3.



A casa estava vazia no momento do incidente e foram os vizinhos que acionaram o Corpo de Bombeiros depois de perceberem a fumaça no imóvel.

Enquanto os vizinhos tentavam entrar em contato com a proprietária, os bombeiros tiveram que arrombar a grade e porta da casa para combater o fogo que já tinha tomado conta do imóvel.



A dona da casa Arlete Sousa Santos, chegou no local no momento em que os Bombeiros combatiam o fogo. Assustada com a situação, a mulher precisou ser amparada pelos vizinhos porque passou mal.



Em lágrimas ela contou à nossa reportagem que mora há dois anos com os filhos na casa e que suspeita que o incêndio tenha começado no aquecedor instalado na casa, que segundo ela estava com defeito: “Ele vivia pingando água que saía quente fumaçando”.



(Foto: Portal O Norte)

Móveis, cama, roupas e outros utensílios da casa foram destruídos pelo fogo.



(Fotos: Portal O Norte)