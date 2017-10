Dupla que praticava assaltos contra estudantes nas saídas de escolas vai parar atrás das grades

Uma dupla foi presa em flagrante na manhã de hoje (17), em Araguaína suspeita de praticar vários roubos contra estudantes da rede pública de ensino.



Wesley Gomes Miranda (26 anos) e Flávio Pereira de Oliveira (34 anos), foram presos pela Polícia Militar por volta das 11 da manhã depois de praticarem um assalto nas proximidades do colégio Luiz Augusto no Bairro São João.



Segundo a polícia, a dupla já é conhecida pela prática criminosa e tinha como alvos estudantes que estavam saindo da escola. Eles agiam em torno das 11 horas e também por volta das 17 horas quando abordavam crianças e adolescentes fazendo menção de estarem armados e tomavam celulares e objetos pessoas das vítimas. Dessa vez a polícia foi mais rápida e após receber mais uma denúncia conseguiu capturar os dois.



A polícia destaca que os criminosos usavam sempre uma moto Honda Fan de cor preta com placa KQI 9822. O veículo não tem registro de qualquer irregularidade, porém, muitas vítimas já haviam anotado a placa e repassado para a polícia juntamente com as características dos indivíduos.





(Fotos: Portal O Norte)

Ainda conforme a PM, os autores tem passagens por envolvimento em ações criminosas. Ambos foram levados para a Delegacia de Plantão para os procedimentos cabíveis.