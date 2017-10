Professora é encontrada morta dentro de sua casa

Um professora de 48 anos foi encontrada morta no início da noite desta quarta-feira (18), dentro da própria casa em Araguaína.



Maria das Mercês Coutinho Sousa foi achada já sem vida por amigos que sentiram falta dela que há dois dias não dava notícias. A casa dela fica na Rua Europa do Jardim dos Ipês 2 e foi o esposo de uma amiga que pulou o muro da residência para averiguar o fato, momento em que encontrou Mercês morta na sala da casa e acionou a polícia.



Segundo relatos dos amigos que chegaram no local antes da perícia, Maria Mercês estava seminua e no local tinha um forte mau odor por conta do corpo que já estava em estado de decomposição. Eles também observaram que havia feze humana próximo ao fogão na cozinha.

Maria Mercês estava afastada das salas de aula e trabalhava atualmente na Delegacia Regional de Ensino (DREA). Segundo amigos ela sofria de depressão e fazia uso de medicamentos controlados.



A Polícia Militar informou que Mercês provavelmente morreu há dois dias e no corpo não haviam sinais de violência aparente. Uma das hipóteses apontadas como causa da morte seria suicídio, a polícia não descarta a possibilidade porém acredita que a morte também pode ter ocorrido por mal súbito. O corpo deve passar por autópsia para investigar a real causa e os resultados dos exames devem ficar prontos em no máximo 30 dias.



Segundo amigos, Maria Mercês tem uma filha que mora no Piauí e está vindo de lá para buscar o corpo da mãe que é natural daquele Estado e será sepultada em Picos, sua terra Natal.