Bebê morre depois de se engasgar com tampa de garrafa pet

Um bebê de apenas um ano e seis meses de idade morreu no início da noite de ontem (18), depois de se engasgar com uma tampa de garrafa pet. A fatalidade aconteceu em Muricilândia, a cerca de 60 km de Araguaína no Norte do Estado.



A Polícia Militar foi acionada por volta das 18h20min para atender a ocorrência em uma residência que fica na Rua Bela Vista daquele município, onde Greyce Vitória Silva Conceição havia se engasgado com uma tampa de garrafa de refrigerante.



Testemunhas informaram à polícia que a tampa foi retirada e a criança conduzida imediatamente ao posto de saúde onde foram feitos os primeiros socorros.



Segundo a polícia, na unidade a criança já estava respirando quando subitamente foi percebido que o bebê estava sem os sinais vitais.



O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) e o laudo com a causa da morte deve sair nos próximos dias.