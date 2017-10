Encontrado corpo de mulher que sumiu após saltar de ponte

O corpo de uma jovem de 19 anos foi encontrado na manhã de hoje no Rio Tocantins, município de Barra do Ouro (TO). Ela estava desaparecida desde ontem quando em companhia de um sobrinho teria decidido subitamente saltar de uma ponte de aproximadamente 8 metros de altura.



Maria Aparecida de Sousa Pinto foi encontrada 30 metros abaixo do ponto onde desapareceu. O corpo estava a 10 metros de profundidade.



Segundo informações preliminares do corpo de Bombeiros, eles foram acionados por volta das 19 horas quando o solicitante que é sobrinho da vítima informou que estava juntamente com ela transitando sobre a ponte em direção à sua residência quando a Maria Aparecida, repentinamente , resolveu pular do local.



O sobrinho relatou que ainda tentou impedir a tia de saltar segurando sua blusa que acabou rasgando e a jovem caiu em seguida e desapareceu nas águas.



A Polícia Militar também esteve no local e uma equipe de resgate encontrou nesta manhã o corpo da jovem.