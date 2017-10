Polícia apreende carga avaliada em R$ 100 mil reais

A Polícia Civil apreendeu nesta quarta-feira cerca de 24 mil carteiras de cigarros em Araguaína, Norte do Estado. Um homem foi preso em flagrante e deve responder por contrabando.



A carga avaliada em aproximadamente R$ 100 mil reais estava na residência de Júlio César Sako, que fica no setor Planalto.



De acordo com José de Anchieta, titular de Delegacia Especializada em Investigações Criminais e que comandou a operação, o suspeito estava sendo monitorado e já possui antecedentes criminais de contrabando.



Os policiais apreenderam a carga no momento em que o caminhão carregado com a mercadoria, estacionou em frente a residência de Júlio César.



De acordo com o delegado, esta foi a maior apreensão de cigarros contrabandeados desde 2016 na cidade.



Preso em flagrante, Júlio César foi encaminhado para a Casa de Prisão Provisória de Araguaína (CPPA), onde permanece à disposição da Justiça.