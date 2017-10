Condenado homem que matou ex-mulher com ajuda de parentes

Dauro de Oliveira Camargo foi condenado pelo Tribunal do Júri a 18 anos de prisão por arquitetar e matar a própria esposa com a ajuda de familares. Mauriene Sousa Parladim tinha 48 anos quando foi assassinada a tiros em janeiro do ano passado. Segundo Ministério Público Estadual (MPE) a Ação Penal foi desmembrada e o pai e irmãos de Dauro que também estão envolvidos na morte da mulher ainda vão a Júri.



O júri aconteceu nessa segunda-feira (16) na cidade de Colinas do Tocantins, quando o réu foi condenado a cumprir pena incialmente em regime fechado.



Entenda o caso



O assassinato ocorreu em janeiro de 2016, quando, a mando de Dauro, os irmãos deste desferiram dois disparos de arma de fogo contra sua ex-esposa, com quem Dauro teve dois filhos. O crime teria sido motivado pelo fato de Dauro não aceitar o fim do relacionamento conjugal, que durou oito anos.



Segundo a denúncia, o réu arquitetou a morte de Mauriene, em conjunto com quatro irmãos e o pai. Para convencê-los, Dauro disse aos familiares que a vítima estava planejando a morte dos pais, com a intenção de roubá-los. Ressalta-se que, um mês antes de consumar o fato, o marido já havia tentado matar Mauriene, mas esta conseguiu tirar a arma da sua mão.



Dauro é o réu principal e foi condenado por homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio, pois teve como motivação violência doméstica.



Com o desmembramento da Ação Penal, os demais familiares acusados de participar do assassinato ainda serão levados a júri.



Demais denunciados

Pedro Vieira de Camargo (pai);Sebastião de Oliveira Camargo (irmão);Dalmo de Oliveira Camargo (irmão);Dary de Oliveira Camargo (irmão);Dalva de Oliveira Camargo (irmã).