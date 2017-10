Idosa de 74 anos que sofre de Alzheimer está desaparecida

Uma idosa de 74 anos está desaparecida desde a manhã de ontem (19), quando foi vista pela última vez no Bairro Eldorado em Araguaína.



Viúva há dez anos e mãe de sete filhos, Joana de Sousa Pereira, mora com filhos em Nova Olinda mas estava passando alguns dias na casa da filha situada na Avenida Prefeito João de Sousa Lima, de onde desapareceu.



Quando desapareceu por volta das 10h30min, dona Joana estava vestida de saia longa preta e uma blusa de cor laranja.



Os familiares estão muito preocupados com o sumiço da idosa. Segundo o técnico de som, Diego Rodrigues que é neto de dona Joana, ela sofre de Alzheimer há aproximadamente 4 anos e faz uso de medicamentos diários.



Segundo o neto, essa não foi a primeira vez que a idosa desapareceu. Na outra vez que sumiu foi encontrada no mesmo dia às margens da BR-153.



A família pede que caso alguém a reconheça, entre em contato através do número 63’99108-3070.