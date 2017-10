Duas crianças são mortas e sete ficam feridas após atentado em colégio particular de Goiânia

Duas crianças foram mortas e sete pessoas ficaram feridas após um atentado a tiros dentro do Colégio Goyases, unidade de ensino particular, na Rua Planalto, no Conjunto Riviera, em Goiânia, na manhã desta sexta-feira (20). O suspeito de praticar o crime seria aluno do 8º ano da escola e, segundo relatos dos colegas, ele sofria buylling devido ao mau cheiro.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, por volta das 12h, cinco viaturas foram acionadas para socorrer as vítimas dos disparos de arma de fogo. As mortes foram confirmadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Um helicóptero do Grupo de Radiopatrulha Aérea (Graer) foi acionado para encaminhar uma das vítimas ao Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). Viaturas da Polícia Militar (PM) estão no local.



Fonte: O Popular