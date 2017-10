Criança é atropelada ao tentar atravessar avenida

Uma criança de apenas 6 anos de idade foi atropelada no final da tarde desta quinta-feira (19), no setor Maracanã em Araguaína.



O acidente foi na Avenida Perimetral, quando a menina estava retornando da escola pata casa acompanhada de mais duas crianças, momento em que tentou atravessar a avenida e acabou sendo atropelada por uma moto.



O condutor da moto permaneceu no local para prestar socorro à vítima e relatou que estava transitando a 30km por hora e foi surpreendido pela criança que teria tentado atravessar a rua repentinamente.



A menina foi socorrida pela equipe do Samu e sofreu fratura na perna esquerda, foi levada para o hospital.