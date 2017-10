Pai de estudante assassinado diz que perdoa atirador

O publicitário Leonardo Marcatti Calembo, pai do estudante João Pedro Calembo, de 13 anos, morto a tiros dentro do Colégio Goyases, em Goiânia, afirmou neste sábado (21), que perdoa o jovem que matou seu filho e espera que a sociedade faça o mesmo.



"Falo como pai do João Pedro, de uma criança que perdeu a vida. Eu espero que toda a sociedade e os pais dele e os outros pais o perdoem. Temos que perdoá-lo", falou emocionado durante o velório do filho no Cemitério Parque Memorial, em Goiânia.



"Meu filho era uma criança muito doce, muito especial. Nossa família é cristã e ele sempre foi educado e pautado no respeito ao próximo. Os preceitos familiares estão perdidos na nossa sociedade, a gente tem que reforçar esses valores, e meu filho tinha tudo muito claro. Tudo isso poderia ser evitado", afirmou Calembo.



O pai de João Pedro ainda disse que as pessoas devem ter mais fé e ensinar isso aos seus filhos. "A partir do momento que a gente tem esses valores fixos nas nossas casas, muitas respostas são encontradas para nossos problemas. Os problemas não resolvidos geram conflitos. A palavra bullying é nova, o assédio sempre aconteceu. A partir do momento que você não resolve o problema em casa, acontecem os conflitos", finalizou.



O velório de João Pedro começou por volta de 0h30. Mais tarde, às 9h, foi celebrado um culto em homenagem ao menino, onde estavam familiares, amigos e colegas da vítima. O sepultamento do adolescente de 13 anos foi por volta das 10h30min.



(Foto: Marcello Dantas)



A Tragédia



Na última sexta-feira (20), um garoto de 14 anos sacou uma arma dentro da sala de aula e atirou contra colegas de classe e professores. Dois alunos morreram (João Pedro Calembro e João Vitor Gomes) e outros quatro ficaram feridos no incidente no Colégio Goyases, localizado no Conjunto Riviera, Região Leste de Goiânia



O Popular