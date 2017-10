Jovem pintor é preso em flagrante com 25 tabletes de maconha

Um jovem de 25 anos foi preso em flagrante com 25 tabletes e meio de maconha prontos para serem comercializados. Eron Carlos Alencar dos Santos foi detido em sua residência que fica na Rua Nossa Senhora Aparecida do setor Raizal em Araguaína.



A Polícia Militar chegou até ele após investigações do serviço de inteligência. A droga foi encontrada armazenada em uma caixa de papelão na casa do suspeito. Os entorpecentes que pesavam em torno de 19kg estavam embalados e prontos para comercialização.

Eron foi levado juntamente com a maconha apreendida para a Delegacia de Plantão. O pai de Eron acompanhou o flagrante e garantiu à polícia que desconhecia a prática criminosa do filho que trabalha como pintor.

Segundo a Polícia Militar, quando era adolescente Eron cumpriu medida socioeducativa por envolvimento no crime de receptação.



Autuado por tráfico de drogas, jovem agora permanecerá detido à disposição da Justiça.