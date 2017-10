Acadêmica da UFT se mata após publicar intenção em rede social

Uma estudante de Jornalismo da UFT, suicidou-se na noite do último sábado (21), em sua casa em Palmas. O que chama atenção no caso da jovem Dáleti Jeovana de 20 anos é que dias antes ela anunciou em uma postagem de seu perfil no Facebook, a vontade de se matar.



Usando um nome fictício Dálete fez sua última publicação em seu perfil na noite de terça-feira (17), nele ela expressava a dor e sofrimento ligadas ao desespero e depressão: "A essa hora do dia Ana pensa em suicídio. Ana planeja como suicidará seu sofrimento...”, diz um fragmento do texto.



No final da noite de sábado (21), Dálete estava em casa com a irmã e uma amiga com a qual dividia o aluguel em Palmas, quando foi para os fundos da casa tomar banho. A irmã estranhou a demora da jovem e quando foi procurá-la a encontrou enforcada.



Dálete era filha de pastor e órfã de mãe. Militante em movimentos sociais, trabalhou no site Gazeta do Cerrado e atualmente estagiava no Sesc Tocantins e Resolve Palmas.



O Gazeta do Cerrado publicou um texto em homenagem à ex-colaboradora onde destacou sua personalidade: “Olhar forte, concentrada, uma voz linda e dedicação em tudo que fazia. Engajada nas questões sociais e dona de seu lugar no mundo. Nós conhecidos, os familiares e amigos da jovem, fomos devastados com a notícia de sua morte...Os colegas e amigos sofrem a dor desta perda irreparável”.



Problema Silencioso



A morte trágica da estudante de Jornalismo também provocou comoção nas redes sociais e reascendeu o alerta para este problema grave e silencioso que muitas pessoas enfrentam.



Desde os amigos mais próximos até a sociedade em geral, dezenas de pessoas postaram textos e mensagens sobre o assunto. Dos amigos vieram textos reÛexivos alguns incorformados outros tristes, alguns professores e outros proÚssionais lamentaram a morte da jovem. “Salvem nossa juventude! Respeitem a dor das pessoas! A sociedade precisa falar sobre a depressão, discutir, prevenir…quantos jovens estamos perdendo para este mal!? Quantos sonhos ceifados…O adoecimento psíquico precisa de atenção! Há a vergonha de sofrer, a vergonha de admitir que sofre. Não há no Brasil estudo que mostre a taxa de homicídio entre jovens, menos ainda entre negros, mas se sabe que é a terceira causa de morte na juventude!”, postou uma jornalista.



Um amigo de Dáleti e militante da área dos Direitos Humanos também postou: “Nós negros e negras estamos sempre resistindo para existir. Dáleti lutou por nós, lutou conosco, e por você e por todos nós devemos e vamos continuar lutando e resistindo contra a violência e as injustiças que atingem nossos corpos e nossos corações. Sua existência nos transformou, nos fez melhores. Obrigado por tudo. Jamais te esqueceremos e jamais deixaremos de acreditar e lutar por um mundo melhor”, postou.



Muitos colegas relataram dias vividos com a jovem e um dos relatos mais doloridos veio de uma das melhores amigas da estudante que relatou os sonhos em comum e os momentos bons. A morte de Dáleti comoveu até quem não a conhecia.



Um servidor da UFT postou um texto reÛexivo:”Quantas Dáletis estão sofrendo em silêncio? A depressão, doença da alma, que age no íntimo do íntimo.



Luto na UFT



Dáleti Jeovana era acadêmica do 5º período do curso de Jornalismo, no Câmpus da UFT de Palmas. Em nota, a universidade lamentou o falecimento da estudante e informou que o curso de Jornalismo suspendeu as aulas desta segunda-feira (23).



Com informações do Gazeta do Cerrado