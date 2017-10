Homem é preso em flagrante com arsenal de armas

Um homem de 27 anos identificado como Sebastião Soares Barros, foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, na madrugada desta segunda-feira, 23, por volta das 2h20, no município de Campos Lindos. O indivíduo mantinha em sua residência um arsenal de armas de fogo, inclusive uma de uso restrito.



A ação ocorreu após levantamento de informações realizado pelo Serviço de Inteligência da PM. Os policiais militares fizeram diligências na casa do suspeito na Rua 01, Centro de Campos Lindos-TO, localizando uma garrucha, uma espingarda cal. 36, uma espingarda cal. 32, uma espingarda cal. 20, além de uma espingarda cal. 44 de uso restrito da polícia. Também foi localizada uma moto YBR factor com sinais identificadores adulterados.



(Fotos: Divulgação PM)

O envolvido foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Plantão em Araguaína juntamente com todo o material apreendido para as providências legais cabíveis.