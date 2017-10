Acusado de tentar matar rival vai a Júri Popular

O juiz da 1ª Vara Criminal de Palmas, Gil de Araújo Correa, pronunciou o réu Haroldo Sobrinho da Silva, 33 anos, nesta segunda-feira (23). Com a sentença, ele será julgado por um júri popular em data ainda a ser definida.



O réu é acusado de ter tentado matar a tiros Cleyton Lopes de Sales em razão de um desentendimento provocado por estarem mantendo relacionamento com a mesma mulher.



A defesa pediu a impronúncia alegando não existirem provas ou indícios de que o réu tenha agido para o crime. Também pediu, alternativamente, que o réu fosse julgado por lesão corporal e não por tentativa de homicídio.



Ao analisar o caso, o juiz observa que existem indícios do réu ter sido o autor do crime, que teve a materialidade provada no processo e deverá ser julgado por júri popular.



Como o réu responde ao processo em liberdade, o juiz o manteve no direito de aguardar em liberdade o julgamento pelo júri popular.